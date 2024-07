Officiel ‍: Monaco envoie Mohamed Camara au Qatar

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

Grand espoir du football malien passé par le RB Salzbourg avant de venir à l’AS Monaco, Mohamed Camara quitte déjà l’Europe. Le club de la Principauté a annoncé sa signature à Al Sadd, au Qatar. Le milieu de terrain avait défrayé la chronique cette saison en masquant avec un scotch le badge contre l’homophobie lors de la journée dédiée à cette cause, et en refusant de poser pour la photo d’équipe. L’ASM ne sera pas perdante sur le plan financier puisque le transfert atteindrait 16 ME, et 3,5 ME de bonus éventuels. Monaco l’avait fait venir pour 15 ME en 2022.