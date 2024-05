ASM ‍: Le clone de Mbappé pousse un énorme coup de gueule

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Originaire de Bondy comme lui puis transféré à Monaco comme lui, Malamine Efekele a un parcours identique à celui de Kylian Mbappé. Pour ne rien arranger, il lui ressemble également sur le plan physiologique. Mais cette comparaison incessante pèse sur l’attaquant de 19 ans.

Il s’appelle Malamine Efekele et vous n’avez peut-être jamais entendu parler de lui. Son parcours est pour l’instant identique à celui d’un certain Kylian Mbappé, qui doit lui vous dire quelque chose. Formé à l’AS Bondy puis transféré très jeune à l’AS Monaco, l’attaquant français de 19 ans suit les traces du champion du monde 2018. Il n’en fallait pas plus pour que Malamine Efekele soit systématiquement comparé à Kylian Mbappé, d’autant qu’il joue au même poste, qu’il a des attributs techniques et physiques similaires au même âge et qu’il a une certaine ressemblance physique avec le futur joueur du Real Madrid. Mais dans une interview accordée à L’Equipe, le jeune Malamine Efekele, prêté cette saison à Bruges, a expliqué que cette comparaison permanente commençait à l’irriter au plus haut point.

« Au début, je voyais cette comparaison quand j'étais chez moi à Bondy. Ça m'a un peu gêné quand je suis arrivé à Monaco car on me demandait de faire du Kylian. Mais Kylian, c'est Kylian. C'est un extraterrestre. Moi, je ne suis qu'un jeune qui essaye d'avancer étape par étape. Il ne devrait pas y avoir de comparaison parce que moi, j'ai besoin d'y aller petit à petit. Après je comprends, on vient de la même ville, son père était mon coach, on est proches, mais je ne trouve pas que la comparaison est valable. À 18 ans (19 en réalité), Kylian était champion du monde. Un poids pour moi ? Non, mais ça m'irritait un peu. À chaque fois, il fallait que je dise que je n'étais pas Mbappé, mais Malamine. J'ai un prénom et un nom. J'ai eu besoin de temps, déjà pour comprendre comment fonctionne le monde professionnel. J'ai pris en maturité, je sais que j'ai besoin d’étape » a lancé le jeune Efekele, qui ne demande qu’à écrire sa propre histoire. Sans qu’à chaque instant, son parcours soit comparé à celui de Kylian Mbappé. Espérons désormais pour lui qu'avec ce coup de gueule poussé dans les colonnes du quotidien national, la presse et les supporters monégasques en finissent avec cette comparaison.