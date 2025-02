Monaco s'écroule, Thierry Henry de retour ‍?

Dans : Monaco.

Par Hadrien Rivayrand

L'AS Monaco souffle le chaud et le froid depuis quelque temps en Ligue 1. La dernière défaite à Lille ce samedi pourrait bien commencer à mettre en péril la place d'Adi Hutter sur le banc Monégasque.

Quelques jours seulement après son élimination de la Ligue des champions par Benfica, l'AS Monaco a chuté à Lille ce samedi. Une défaite dommageable face à un concurrent direct qui commence à mettre pas mal de pression sur les épaules d'Adi Hutter. L'entraineur autrichien peine à changer la dynamique actuelle et pourrait donc quitter le Rocher plus tôt que prévu. On en est encore loin mais l'AS Monaco se devra de réagir prochainement. Si Monaco voulait changer d'entraineur en cours de saison, le journaliste Benjamin Ramaget sait quel profil pourrait parfaitement coller aux Monégasques.

Un retour tentant pour toutes les parties ?

Ces dernières heures sur son compte X, l'ancien d'RMC a en effet milité pour un retour de Thierry Henry aux commandes de l'AS Monaco, lui qui est libre et qui a pris de la bouteille depuis son dernier passage au club en 2019: « Je pense que Monaco doit redonner sa chance à Thierry Henry : 1- Il a pris de l’expérience et le contexte est totalement différent 2- son discours passe auprès des jeunes 3- il n’hésitera pas à se plaindre de l’arbitrage 4- c’est une légende du club 5- il est libre ». Reste à savoir quelle stratégie voudra mettre en place la direction de l'AS Monaco. Adi Hutter a encore un contrat jusqu'en juin 2027 avec le club de la Principauté et il a prouvé dans le passé qu'il pouvait apporter pas mal de choses à Monaco. Thierry Henry, lui, a pris de l'expérience suite à son passage avec l'équipe de France Espoirs. Un retour pourrait donc être tentant pour relancer un projet.