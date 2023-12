Thilo Kehrer au secours de la défense de Monaco ‍?

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

En quête d'un renfort défensif lors du mercato d'hiver, l'AS Monaco a entamé des négociations avec West Ham afin de rapatrier en Ligue 1 Thilo Kehrer l'ancien joueur du PSG.

Passé au Paris Saint-Germain, sans jamais avoir convaincu, Thilo Kehrer avait rejoint la Premier League et plus précisément West Ham au mercato 2022 moyennant 12 millions d'euros. Mais le défenseur international allemand de 27 ans ne s'impose pas plus avec le club londonien, lequel est donc prêt à écouter les offres pour son joueur.

Cela tombe bien, L'Equipe révèle que l'AS Monaco négocie avec West Ham les conditions de la venue de l'ancien joueur du PSG, qui a l'avantage de bien connaître la Ligue 1. Le club de la Principauté est en pole position dans le dossier du défenseur central, même si Rennes et Nice sont également intéressés par Thilo Kehrer et ont discuté directement avec les représentants du joueur formé à Stuttgart.