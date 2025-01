Monaco choisit un ancien du PSG pour muscler son milieu

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

A la recherche d’un milieu de terrain pour renforcer son effectif cet hiver, l’AS Monaco a choisi Junior Dina Ebimbe et négocie avec Francfort.

Trop souvent en difficulté dès lors que son capitaine Denis Zakaria est absent, l’AS Monaco souhaite profiter de la fenêtre hivernale pour renforcer son milieu de terrain. Plusieurs dossiers ont été étudiés par l’état-major de l’ASM et selon les informations de RMC, un choix a été arrêté. Le club de la Principauté a choisi un ancien de Ligue 1 pour étoffer son milieu de terrain puisque la radio explique qu’un accord de principe a été trouvé entre l’AS Monaco et Junior Dina Ebimbe, vendu par le Paris Saint-Germain à Francfort il y a un an et demi pour 7 millions d’euros.

🚨EXCLU accord de principe entre Dina Ebimbe et Monaco



🔹Négociations en cours entre Francfort et Monaco. L’ASM propose un prêt. pic.twitter.com/GUPojoQnMB — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) January 24, 2025

Après des débuts prometteurs en Bundesliga, le milieu de terrain français de 24 ans joue un peu moins cette saison. Une belle opportunité à saisir aux yeux des dirigeants monégasques, qui ont contacté leurs homologues allemands au cours des dernières heures afin de tenter de trouver un accord. Cela ne devrait pas être trop difficile, car Francfort est ouvert à un départ de Dina Ebimbe lors de ce mercato d’hiver. Les deux clubs négocient actuellement les conditions de ce deal, qui pourrait aboutir sous la forme d’un prêt dont on ignore pour l’instant s’il comprendra ou pas une option d’achat.