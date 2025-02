LdC ‍: Monaco « ‍indigne ‍», Bertrand Latour est furieux

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Sur le plateau de Canal+, Bertrand Latour n’a pas mâché ses mots pour juger la performance de l’AS Monaco, battue par Benfica ce mercredi soir en play-off aller de la Ligue des Champions (0-1).

Après le PSG et Brest, qui s’affrontaient mardi soir en play-off aller de la Ligue des Champions, c’est l’AS Monaco qui était au programme ce mercredi. Le club de la Principauté recevait le Benfica Lisbonne et les hommes d’Adi Hütter n’ont clairement pas livré un grand match avec une défaite 0-1 à la clé qui diminue grandement les chances de qualification de l’ASM dans l’optique du match retour. Sur le plateau de Canal+ pour débriefer la rencontre, Bertrand Latour n’a pas mâché ses mots pour qualifier la prestation monégasque. L’ancien journaliste de La Chaîne L’Equipe a jugé « indigne » la performance des coéquipiers de Maghnes Akliouche, qui devront absolument faire plus lors du match retour à Lisbonne mardi prochain pour espérer une qualification.

LdC : Monaco encore piégé par Benfica et en danger https://t.co/ZrPZiC0Rk7 — Foot01.com (@Foot01_com) February 12, 2025

« Ils sont passés à côté de leur rencontre. Je trouve qu’ils ont fait un match indigne par rapport à l’adversaire et à l’enjeu de cette rencontre. Le seul motif d’espoir, et il y en a très peu parce qu’ils ont perdu le match et deux joueurs qui seront absents au retour, c’est qu’il n’y a que 0-1. Ils sont encore en vie, c’est le seul motif d’espoir. 0,39 de XG, ça veut dire qu’ils auraient pu jouer toute la nuit, ils n’auraient jamais marqué. Même à onze contre onze, Benfica a une défense poreuse. Monaco n’a rien réussi, de l’entraîneur aux joueurs » a analysé le nouveau sniper de Canal+, très déçu par la performance de l’AS Monaco et qui espère un rebond mardi prochain pour parvenir à se qualifier sur la pelouse du Benfica. Entre temps, les Monégasques recevront Nantes ce samedi à 19 heures lors de la 22e journée de Ligue 1.