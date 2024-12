Singo victime d’insultes racistes, Monaco dégoupille

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Wilfried Singo est dans la tourmente depuis l’action sur Gianluigi Donnarumma mercredi soir lors du match entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Mais comme souvent, la ligne rouge a été franchie sur les réseaux sociaux et depuis la blessure involontairement infligée au visage de Gianluigi Donnarumma, le défenseur monégasque est la cible de multiples insultes à caractère raciste. Des débordements intolérables pour l’AS Monaco, qui est officiellement sorti du bois à travers un communiqué publié sur X pour défendre son défenseur ivoirien de 23 ans.

ASM-PSG : Singo : « J’ai constaté une blessure importante » https://t.co/C2nXi7qQNo — Foot01.com (@Foot01_com) December 19, 2024

« L’AS Monaco condamne avec la plus grande fermeté les propos racistes inacceptables dont Wilfried Singo a été la cible sur les réseaux sociaux après la rencontre d’hier soir face au Paris Saint-Germain. Ces comportements n’ont pas leur place dans le sport, ni sur le terrain ni en dehors, et sont en totale contradiction avec les valeurs que défend le Club. Le club apporte tout son soutien à Wilfried » se révolte le club de la Principauté, qui aurait bien sûr aimé que le geste de Wilfred Singo sur Gianluigi Donnarumma n’existe pas, mais qui estime à juste titre que cela n’est pas une raison pour que le défenseur ivoirien soit la cible d’injures racistes sur les réseaux sociaux. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle d’Yvan Neyou, victime lui aussi d’insultes racistes il y a quelques jours après avoir blessé Lamine Yamal lors du match de Liga entre Leganès et le FC Barcelone.