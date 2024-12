ASM-PSG ‍: Singo ‍: « ‍J’ai constaté une blessure importante ‍»

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

Wilfried Singo est revenu sur son geste à l'encontre de Gianluigi Donnarumma de ce mercredi soir lors du sulfureux Monaco-Paris SG.

Voilà une action qui risque de faire parler pendant encore quelques jours après Monaco-PSG. Sur un face à face dans la surface, Wilfried Singo a raté son piqué, mais n’a pas manqué Gianluigi Donnarumma sorti à sa rencontre. La balafre au visage est impressionnante, et a provoqué la sortie de l’Italien sur blessure. Le joueur monégasque, déjà averti, n’a pas été sanctionné d’une faute, ni d’un carton rouge malgré les images impressionnantes. Les officiels ont considéré son geste comme une position normale de son pied et que le choc avec Donnarumma ne pouvait pas être évité, et n’était pas lié à un geste dangereux ou imprudent de sa part, comme l’explique la Loi 12 du football.

L'OM et le PSG se liguent contre François Letexier https://t.co/JY3RwOOoh3 — Foot01.com (@Foot01_com) December 19, 2024

Il n’empêche que la blessure spectaculaire a choqué ce mercredi soir, surtout que Singo, déjà averti, s’est retrouvé dans plusieurs mauvais coups par la suite. Sur les réseaux sociaux, il s’est excusé pour son geste, qui était totalement involontaire a-t-il tenu à rappeler. « Mon geste n'était évidemment pas volontaire, mais j'ai pu constater par la suite qu'il avait une blessure importante au visage. Je te souhaite un bon rétablissement », a expliqué au gardien parisien le défenseur de l’AS Monaco, qui sait que les images sont sans équivoque sur la façon dont il a terminé son action.