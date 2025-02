C’est la crise, Monaco lance une menace à 100 ME

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Encore battue par Benfica (0-1) mercredi en barrage aller de Ligue des Champions, l’AS Monaco ne parvient pas à redresser la barre. Les mauvais résultats inquiètent la direction intervenue cette semaine, et prête à faire d’énormes sacrifices pendant le prochain mercato.

Qui a dit que l’AS Monaco était un club sans pression ? Le public de Louis-II n’est pas forcément le plus bruyant ni le plus exigeant. Mais en interne, la direction sait taper du poing sur la table si nécessaire. La preuve cette semaine après la défaite contre Benfica en Ligue des Champions. Au-delà des décisions arbitrales contestées, les dirigeants monégasques n’ont pas du tout apprécié le contenu de ce barrage aller. Les hommes d’Adi Hütter n’ont peut-être pas compris l’importance de ce rendez-vous européen.

Les dirigeants ont haussé le ton

C’est pourquoi Thiago Scuro est venu mettre les choses au clair. Selon L’Equipe, le directeur général de l’AS Monaco a organisé une réunion d’une heure et demie avec les joueurs et le coach Adi Hütter jeudi. Mais ce n’est pas tout. Le lendemain de cette contre-performance, le président et propriétaire Dmitri Rybolovlev est également intervenu. Le patron russe a débarqué au centre d’entraînement pour mener de nombreux entretiens. C’est dire l’urgence de la situation sur le Rocher où les décideurs craignent de voir leur équipe, actuellement classée quatrième en Ligue 1, chuter du top 4 qualificatif pour la Ligue des Champions.

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat d’Adi Hütter pour deux saisons supplémentaires 🔝



L’entraîneur autrichien est désormais lié au club de la Principauté jusqu’au 30 juin 2027 ❤️🤍#Hütter2027 pic.twitter.com/y4vCCRdBrf — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 4, 2025

Un tel échec aurait de lourdes conséquences sur les plans sportif et financier. En cas de non qualification, l’AS Monaco envisage de vendre pour plus de 100 millions d’euros cet été ! Des joueurs majeurs seraient donc transférés, provoquant l’affaiblissement inévitable de l’effectif. Ce scénario ferait le bonheur de la concurrence, et peut-être celui du Paris Saint-Germain qui s’intéresse au jeune ailier Maghnes Akliouche. On s’interrogerait également sur l’avenir du coach Adi Hütter malgré sa récente prolongation de contrat.