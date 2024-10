Après le PSG, la pépite de Monaco plaît en Angleterre

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

Auteur d’un excellent début de saison sur le Rocher, Maghnes Akliouche a attiré l’attention en Angleterre. Après le Paris Saint-Germain cet été, Newcastle aimerait conclure son transfert en janvier prochain. Mais les Magpies devraient recevoir la même réponse que les Parisiens.

Avec la confiance du coach Adi Hütter, Maghnes Akliouche prend une nouvelle dimension à l’AS Monaco. Le milieu offensif de 22 ans fait régulièrement partie du onze de l’Autrichien, y compris en Ligue des Champions, compétition dans laquelle le Français avait contribué à la victoire contre le FC Barcelone (2-1). Dans son registre habituel, le jeune talent avait ouvert le score et rapproché les Blaugrana de leur première défaite de la saison.

Autant dire que sa performance n’est pas passée inaperçue en Europe. Et plus précisément en Angleterre où Newcastle aimerait conclure son transfert en janvier prochain. Selon les informations de Football Insider, c’est surtout le directeur sportif Paul Mitchell, ancien dirigeant de l’AS Monaco, qui pousse pour obtenir la signature de Maghnes Akliouche. Mais sans surprise, le média affirme que le club de la Principauté ne devrait pas accepter de négocier. Le vice-champion de France en titre ne souhaite pas transférer l’un de ses joueurs les plus en vue depuis le début de l’exercice.

Le PSG déjà recalé

La direction monégasque pourrait donc fixer un prix totalement dissuasif histoire d’éloigner l’écurie de Premier League. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait également tenté sa chance pour Maghnes Akliouche cet été. Mais l’AS Monaco s’était opposée à son départ et avait même convaincu son joueur de prolonger son contrat jusqu’en 2028. Il sera difficile d’arracher l’international Espoirs tricolore. D’autant que sa cote pourrait bien grimper dans les mois à venir s’il continue de se rapprocher de l’équipe de France A, la sélection qu’il a privilégiée malgré les sollicitations de l’Algérie, son pays d’origine.