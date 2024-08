Monaco lâche 12 ME pour remplacer Vanderson

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Anticipant un probable départ de Vanderson en Premier League, l’AS Monaco a trouvé un accord avec le PSV Eindhoven pour le transfert de Jordan Teze, lequel est attendu ce lundi en Principauté.

Très actif lors de ce mercato estival, l’AS Monaco continue ses emplettes et ce lundi, le club de la Principauté a trouvé un accord définitif avec le PSV Eindhoven pour le transfert du latéral droit Jordan Teze. Selon les informations de Foot Mercato et de Fabrizio Romano, un accord total a été trouvé aux alentours des 12 ME pour l’international néerlandais (4 sélections) de 24 ans. Une arrivée qui s’explique par la volonté de l’ASM de compenser le départ à venir de Vanderson.

Excellent depuis son arrivée à Monaco en provenance de Gremio pour 11 ME en 2022, le Brésilien a de fortes chances de partir en Premier League. Tottenham lui fait les yeux doux et pourrait convaincre les dirigeants monégasques de le lâcher, sans doute pour une très belle somme. Avec la venue de Jordan Teze, l’ASM tient d’ores et déjà son remplacement. Un beau coup pour Adi Hütter, qui devrait accueillir sa nouvelle recrue dans les heures à venir.