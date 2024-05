Monaco lève son option, Kherer signe jusqu'en 2028

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Prêté à l'AS Monaco par West Ham au dernier mercato d'hiver, Thilo Kehrer va finalement rester en Principauté. Le dauphin du PSG a levé l'option d'achat du défenseur international allemand.

« Je suis très heureux et fier de continuer l’aventure avec l'AS Monaco. Lors de mon arrivée en janvier, j'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers et le staff, le personnel du club et les supporters. Nous avons déjà vécu beaucoup de bons moments, à l’image de cette deuxième place qui assure une place en Ligue des Champions la saison prochaine, et j’espère en vivre beaucoup d’autres sous ce maillot ! », a confié l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain, désormais sous contrat jusqu'en 2028 avec Monaco.