Le Havre tient en échec l'AS Monaco

Dans : Monaco.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 20e journée

Stade : Louis II

Score : Monaco 1-1 Le Havre

But pour l'AS Monaco : Wissam Ben Yedder (63e)

But pour Le Havre : Youssouf Fofana (65e, CSC)

Longtemps dominateur, l'AS Monaco a comme souvent, fait confiance à Ben Yedder pour trouver la faille. Mais sur une erreur défensive, le club du Rocher menace sa place sur le podium.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 🔚



L'AS Monaco concède le match nul face au Havre, malgré le 9e but en six matches de Wissam Ben Yedder.



Rendez-vous jeudi prochain avec la Coupe de France 🏆



1⃣-1⃣ #ASMHAC pic.twitter.com/sl2ZZe3VOP — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) February 4, 2024

Dans la course à la Ligue des Champions, l'ASM perd des points précieux. Très solide défensivement, Le Havre a longtemps tenu les Monégasques en échec. Arthur Desmas a d'abord repoussé les assauts adverses (18e, 44e, 52e) mais Wissam Ben Yedder a finalement ouvert le score peu après l'heure de jeu, après un bon travail de Golovin et d'Akliouche. Mais les Havrais ont démontré leur ressource en égalisant dans la foulée, sur un coup franc indirect, Youssouf Fofana a trompé son propre gardien pour offrir l'égalisation aux joueurs de Luka Elsner. Monaco a poussé pour inscrire le but de la victoire mais le HAC était trop solide et conforte sa place dans le milieu de tableau de la Ligue 1, à la 11e place, avant un match face au Stade Rennais lors de la prochaine journée. Tandis que l'AS Monaco reste quatrième et se déplacera à Nice pour un derby la semaine prochaine, alors que Lille peut les dépasser au classement en cas de victoire face à Clermont cet après-midi.