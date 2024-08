Officiel ‍: Monaco transfère Fofana au Milan AC

Dans : Monaco.

Par Eric Bethsy

C’est désormais officiel, Youssouf Fofana (25 ans) quitte l’AS Monaco. Le milieu de terrain s’est engagé avec le Milan AC jusqu’en 2028. Pour sa dernière année de contrat sur le Rocher, le club de la Principauté a récupéré 23 millions d’euros, plus deux millions d’euros en bonus. L’international tricolore aura l’opportunité de franchir un cap et de prouver au sélectionneur Didier Deschamps qu’il mérite plus de temps de jeu en sélection.