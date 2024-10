L'AS Monaco croit en sa bonne étoile, elle n'est pas rouge

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

L'AS Monaco jouera en lever de rideau (18h45) de la grande soirée de Ligue des champions, mardi soir, contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Un match que le club de la Principauté aborde avec modestie.

Avec quatre points de pris en deux matchs, l'AS Monaco est classé à la 14e place de cette première phase de Ligue des champions. Mais avec la réception de l'Etoile Rouge de Belgrade, qui s'est étoilée deux fois, le co-leader de Ligue 1 veut prendre trois points de plus, car ensuite l'ASM aura des adversaires plus musclés (Bologne, Benfica, Arsenal, Aston Villa, Inter). Cependant, même si Belgrade se traîne en bas du classement, Adi Hütter ne veut surtout pas que son équipe prenne cette rencontre à la légère. L'entraîneur autrichien connaît trop bien la Ligue des champions pour faire le malin avant ce match qui pèsera lourd aussi pour l'Etoile Rouge déjà en fâcheuse position.

Monaco confiant mais prudent

Coach Hütter et Vanderson se sont présentés en conférence de presse avant la réception de Belgrade en @ChampionsLeague 🎙️👇 — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) October 21, 2024

En conférence presse, Adi Hütter a donc tenu à faire passer un message très direct à ses joueurs. « L'Étoile Rouge aurait dû gagner contre Benfica, elle méritait mieux que cette défaite. À l'Inter, ils ont perdu 4-0 mais après avoir fait une très bonne première période. De toute façon, c'est la Ligue des champions. Il n'y a que des bonnes équipes et ce sera forcément difficile pour nous. C'est un match clé pour nous et il faudra le gagner. si on gagne demain, ce sera une bonne opération (...) Quand tu es capable de battre Barcelone, tu peux battre Benfica ou Aston Villa, ou aller faire un match nul à Arsenal ou à l'Inter. Ce sera aussi un match clé pour l'Étoile Rouge après ses deux défaites », fait remarquer le technicien monégasque, confiant, mais prudent avant ce troisième match de C1 qui sera forcément un tournant pour la suite du parcours européen de l'AS Monaco.