Monaco prolonge Soungoutou Magassa jusqu'en 2029

AS Monaco

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

L’AS Monaco a officialisé dans un communiqué publié ce mercredi la prolongation du contrat de son milieu de terrain Soungoutou Magassa. L’international espoirs français de 21 ans est désormais lié à l’ASM jusqu’en 2029.

« L’AS Monaco annonce la prolongation du contrat de Soungoutou Magassa pour deux saisons supplémentaires. Le milieu de terrain français, qui a fêté ses 21 ans le 8 octobre dernier, est désormais lié au Club jusqu’en juin 2029 .L’AS Monaco souhaite le meilleur à Soungou’ avec les Rouge & Blanc ! » écrit le club de la Principauté dans son communiqué officiel. Formé sur le Rocher, le milieu de terrain de 21 ans a disputé 13 matchs toutes compétitions confondues et s’impose de plus en plus comme un élément fort du groupe dirigé par Adi Hütter.