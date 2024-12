Vente Monaco ‍: Rybolovlev tord le cou à cette rumeur

Dans : Monaco.

Par Claude Dautel

Depuis plusieurs mois, on évoque le désir de l'actuel propriétaire de l'AS Monaco de vendre son club. Et ces dernières semaines, le nom de Dmitri Rybolovlev circulait au Brésil.

Tout comme les supporters de l'OM, les fans monégasques ont vu apparaitre des insiders qui ont plusieurs fois affirmé que l'ASM allait être vendu à des Saoudiens, Jérôme Rothen y allant même de ses informations sur ce dossier, avant finalement de faire marche arrière. A ce jour, Dmitri Rybolovlev est toujours le propriétaire du club de Monaco, même si le propriétaire russe de l'équipe de la Principauté pourrait être sur le départ. Du côté du Brésil, les médias ont évoqué l'intérêt de Dmitri Rybolovlev pour le club brésilien du Vasco da Gama, ce qui aurait signifié son départ rapide de Monaco et la possible arrivée sur le Rocher d'Amanda Staveley, la femme d'affaires qui avait permis à Newcastle d'être repris par des Saoudiens, et qui a quitté ses fonctions de directrice des Magpies en juillet dernier.

Monaco est à vendre, mais pas d'urgence

O bilionário russo Dmitry Rybolovlev saiu da disputa pela compra da SAF do Vasco.



Rybolovlev recebeu a minuta com as condições de compra da SAF cruzmaltina, mas não demonstrou interesse.



Com isso, seguem na disputa o bilionário grego Evangelos Marinakis e o italiano Andrea… pic.twitter.com/YQ11dz1wLW — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) December 20, 2024

Au moment où le nom d'Amanda Staveley est également évoqué pour le rachat de Tottenham, Dmitri Rybolovlev a totalement démenti les rumeurs qui l'annonçaient sur le départ de Monaco pour investir dans Vasco de Gama. Répondant à TBR Football, un émissaire du propriétaire russe du club de la Principauté a mis les choses au point. « Un porte-parole de Rybolovlev a déclaré à TBR Football que les rumeurs selon lesquelles le milliardaire russe chercherait à acheter Vasco n'étaient pas vraies. Le porte-parole n'a pas précisé si Rybolovlev avait reçu des offres directes de Staveley ou de tout autre représentant de PCP Capital Partners pour Monaco », précise Adam Williams, journaliste du média spécialisé anglais. Ce dernier précise cependant que l'actuel propriétaire du troisième de Ligue 1 est clairement ouvert à toutes les propositions, mais qu'il n'y a aucune urgence à ce que l'opération se fasse.