Vente de Monaco ‍: Du jamais vu depuis 2012

En début d'année 2024, Dmitri Rybolovlev a annoncé son intention de vendre ses parts (66%) dans le capital de l'AS Monaco. Un changement majeur pour le 4e budget de Ligue 1 même si, pour le moment, cette décision a accouché d'une souris.

Des superbes joueurs, des résultats réguliers et un palmarès complet mais une médiatisation très limitée. L'AS Monaco reste dans l'ombre du PSG, de l'OM et de l'OL malgré une trajectoire récente meilleure que celles des Marseillais et des Lyonnais. Cette discrétion a toutefois été troublée par la volonté de Dmitri Rybolovlev de vendre ses parts dans l'ASM et ainsi céder le club à un nouveau propriétaire. Président et actionnaire majoritaire depuis 2012, le Russe a remis le club princier sur la carte du football français et européen après deux saisons passées en Ligue 2. Son départ programmé avait de quoi ébranler quelque peu le si calme Rocher.

Rybolovlev plus présent que jamais à Monaco

Deux mois plus tard, l'inquiétude d'Albert II de Monaco et des supporters monégasques a bien diminué. Le dossier de la vente avance très faiblement selon les informations publiées par L'Equipe. « Son entourage (Rybolovlev) indique qu'aucune avancée notable n'est intervenue ces dernières semaines en vue d'une cession de ses parts (66 % du club). Une vente d'ici l'été semble donc improbable », écrit le quotidien sportif français.

Lien de cause à effet ? Dmitri Rybolovlev est redevenu impliqué dans son club mais aussi dans la Principauté. Le Russe a assisté aux 8 derniers matchs de l'ASM, à domicile comme à l'extérieur. Une grande nouveauté alors qu'il peinait à suivre deux matchs de rang depuis son arrivée en 2012. En compagnie de sa fille et de son gendre, il suit de près le quotidien du club. Il motive l'effectif pour qu'il réussisse à se qualifier en Ligue des champions la saison prochaine. En parallèle, l'Equipe révèle que Rybolovlev s'est rapproché du palais princier dont il était distant depuis son arrivée. Enfin, il a financé la rénovation d'un stade de la région durement touché par les inondations de 2020. Ce n'est pas l'emploi du temps d'un homme qui délaisse son bébé mais bien d'un milliardaire ambitieux pour son club. De quoi réveiller un AS Monaco un peu endormi depuis le titre de champion de France en 2017.