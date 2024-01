L’AS Monaco en vente, le prix est dévoilé ‍!

Dans : Monaco.

Par Guillaume Conte

Combien vaut l'AS Monaco qui vient d'entrer dans une phase de possible vente du club à travers une banque d'affaires ? Malgré son prestige, le club de la Principauté perd beaucoup d'argent, mais garde une belle valeur.

Patron de l’AS Monaco depuis 2011, Dimitri Rybolovlev est désormais lassé et envisage de céder son club. S’il a sollicité une banque d’affaires pour lancer les tours de table, c’est bien parce que de sérieux projets de reprise lui sont remontés. Pour le moment, aucun chiffre officiel n’a filtré sur le montant d’une offre, mais L’Equipe a mené l’enquête pour savoir à combien était estimé le prix de l’AS Monaco. Un club certes prestigieux en France, et qui fait partie du paysage de la Ligue 1, avec un bon centre de formation, une équipe fréquemment qualifiée en Coupe d’Europe, des avantages fiscaux et de gros sponsors. Mais un club aussi avec une marge de progression tenue en ce qui concerne les infrastructures, le public, et le développement à l’étranger. En plus de cela, l’ASM enregistre des pertes chaque années, sauf les saisons avec d’énormes ventes au niveau des transferts. Le dernier bilan complet de 2022 fait était d’un perte de 100 millions d’euros, avec notamment une masse salariale qui plombe littéralement les finances du club. Cela peut ainsi se comprendre, Dimitri Rybolovlev en a marre de mettre la main à la poche, et le milliardaire russe sera bien à l’écoute des offres.

L'AS Monaco s'achète pour 200 ME

L’éventuel futur acheteur ne s’offrira pas le club de la Principauté pour gagner de l’argent, mais le prestige du club et l’ouverture que cela peut représenter dans des domaines économiques liés à la Principauté est un ticket précieux. Résultat, le prix de l’AS Monaco est évalué, selon le quotidien sportif entre 172 et 258 millions d’euros. Très loin des 800 millions d’euros déboursés par John Textor pour racheter l’Olympique Lyonnais il y a un an, mais le club rhodanien possédait des actifs d’une autre taille, et un bassin de population bien supérieur notamment. Selon un banquier d’affaire contacté par L’Equipe, le profil d’investisseur des Emirats, voire des Américains une nouvelle fois, correspond à un éventuel rachat de l’AS Monaco. A l’heurte où l’OM, l’ASSE et même Bordeaux sont évoqués pour des ventes totales ou partielles, un nouveau géant du football français est en tout cas entré dans la danse.