Monaco défie le PSG, Hütter se fâche

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Eliesse Ben Seghir pense que l'AS Monaco va tenir tête au PSG cette saison en Ligue 1, mais les propos du joueur ont fâché l'entraîneur du club de la Principauté.

Deux équipes se dégagent depuis le début de la saison en tête du classement, il s’agit incontestablement du Paris Saint-Germain et de l’AS Monaco. Même s’il est trop tôt pour enterrer l’OM, il semble assez évident que le club de la Principauté sera le rival n°1 du PSG pour le titre de champion de France. Ce week-end a été profitable aux coéquipiers de Bradley Barcola, vainqueurs à Marseille et qui ont profité du faux pas de l’ASM à Nice pour prendre trois points d’avance sur leur dauphin. Alors, du côté du vestiaire monégasque, les esprits s'enflamment, ce qui irrite très fortement Adi Hütter.

Néanmoins, rien n’est définitivement joué et à Monaco, on estime que la course pour le titre sera encore longue. D’autant que la confiance règne au sein du club de la Principauté, où Eliesse Ben Seghir pense par exemple qu’aucune équipe de Ligue 1 n’est supérieure aux Monégasques sur le début de la saison… pas même le PSG. « Ils pensent qu'ils vont nous battre facilement. On verra... Achraf, c'est un bon gars, une sorte de grand frère pour moi. C'est une source de motivation, un exemple » a d’abord livré l’international marocain dans L’Equipe avant de poursuivre. « Je ne vois aucune équipe supérieure à nous. Peut-être au même niveau, mais pas supérieure. Quand on joue le football qu'on sait faire et qu'on applique les consignes du coach, on est une équipe redoutable » affirme Ben Seghir, convaincu que l’ASM a autant de chances que le PSG de remporter le titre de champion de France cette saison. Adi Hütter a cependant publiquement calmé son joueur.

L'entraîneur de Monaco climatise le vestiaire

« On doit être plus malins dans ces situations. Quand nous ne contrôlons pas nos émotions, n'importe qui peut nous battre. Et Eliesse Ben Seghir est un jeune joueur très talentueux. Souvent les jeunes joueurs ont des rêves. Laissons-les rêver. Mais avant ça, nous devons faire le travail. Nous avons confiance et nous croyons en ce que nous faisons, certes, mais nous avons beaucoup de respect pour les autres équipes de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain est le favori chaque année dans cette compétition. Oui, nous pouvons être un très bon concurrent au PSG. Mais je vois plein d'autres équipes qui en sont aussi capables », a prévenu, en conférence de presse l'entraîneur de l'AS Monaco.