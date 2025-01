Monaco ‍: Jordan Henderson regrette et annule son départ

Tout portait à croire que Jordan Henderson vivait, face à Galatasaray, son dernier match en tant que joueur de l’Ajax Amsterdam. Annoncé à l’AS Monaco, l’international britannique a finalement décidé d’annuler son départ et demande pardon à son club.

C’est un revirement de situation inattendu et rapide. Ce jeudi 30 janvier 2025, une information révélant que Jordan Henderson avait demandé à quitter l’Ajax Amsterdam afin de s’engager avec l’AS Monaco pour un contrat jusqu’en juin 2026 circulait sur la toile. Les nombreux observateurs du football français se sont réjouis d’une telle arrivée dans notre bonne vieille Ligue 1, car alors tout portait à croire que le deal était définitivement acté. Titularisé pour la réception de Galatasaray en Ligue Europa, pour ce qui s’apparentait à son dernier match aux Pays-Bas, l’ancien de Liverpool ne portait même pas le brassard qu’il avait l’habitude d’avoir au bras, car il voulait frapper un grand coup contre sa direction. Noyé de regrets, il fait finalement faux bond à l’AS Monaco et demande pardon à son club.

🚨 - BREAKING: Jordan Henderson has changed his mind, will stay at Ajax and REGRETS his behavior. Yesterday he threatened Ajax that he won’t play for the club again if they don’t let him go and he even took off his captain armband just moments before kick off after the stadium… pic.twitter.com/5oyHY3tJFN