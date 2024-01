Vente Monaco ‍: Rybolovlev demande le milliard ‍!

L'AS Monaco a mandaté une banque d'affaire pour trier les offres éventuelles pour le rachat du club de la Principauté. Le prix est rondelet mais le propriétaire russe Dimitri Rybolovlev a bon espoir.

La liste des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2 qui sont en vente ou à l’écoute des offres continue de grandir, alors que le montant des droits TV n’a toujours pas été dévoilé. Pas la peine de connaitre la fin de ce feuilleton pour s’apercevoir que les propriétaires des clubs français sont lassés par les pertes qui s’accumulent, et alléchés aussi parfois par la perspective de réaliser une belle opération financière avec la vente d’une institution achetée à un prix beaucoup plus modeste. C’est le cas de Dimitri Rybolovlev, propriétaire de l’AS Monaco et détenteur de 67 % des parts du club de la Principauté. Le reste du club est détenu par le Prince Albert et la famille princière.

Understand Dmitry Rybolovlev values Monaco at around $1bn. He owns a 67% stake, purchased in 2011 for $130m, so is looking to pocket around five times what he paid should he sell all his shares. Monegasque Royal Family shares not available to anyone or part of the process.



