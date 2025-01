Daniel Riolo fait grève, ce club de Ligue 1 le rend fou

Dans : Monaco.

Par Quentin Mallet

L’élimination de l’AS Monaco en Coupe de France face au Stade de Reims vaut au club de la principauté les vives critiques de Daniel Riolo. Le consultant RMC n’y va d’ailleurs pas de main morte.

Éliminé de la Coupe de France sur la pelouse du Stade de Reims, l’AS Monaco a une nouvelle fois déçu ses supporters. Les observateurs du football français en ont aussi après le club de la Principauté. En cause, sa tendance à ne pas réussir à atteindre ses objectifs malgré la qualité de son effectif. Les hommes d’Adi Hütter n’ont remporté qu’un seul de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues et c’était... face à Saint-Jean (N3) en Coupe de France. Pour Daniel Riolo, il devient insupportable de commenter les prestations de Monaco. Sur les ondes de RMC, il a d’ailleurs lâché les chevaux.

« Monaco ? Ils m’insupportent »

⚡️ "Cette équipe m'énerve, j'ai envie de faire grève et ne plus en parler"



Le coup de gueule @DanielRiolo sur Monaco après son élimination en Coupe de France face à Reims (1-1, 3-1 t.a.b.) pic.twitter.com/0XTglk6Hmt — After Foot RMC (@AfterRMC) January 14, 2025

« Tu te souviens pas ? J’avais fait une sorte de grève de Monaco. Je vais la refaire. Ils m’insupportent. Je n'en peux plus de cette équipe qui se plante, qui donne l’impression de ne plus jouer. Je ne vais pas redire ce que j’ai dit hier. J’ai dit qu’on s’emballait sur cette équipe, qu’elle n'engendrait que de la frustration et qu’elle referait le coup à partir du mois de mars où elle va enchainer cinq victoires de suite pour se replacer. Cette équipe m’énerve. J’ai envie de faire grève et de ne plus en parler. De toute façon, elle intéresse tellement peu de gens en France après tout », a déclaré Daniel Riolo sur l’antenne de RMC. Le consultant ne comprend pas l’emballement autour de cette équipe qui ne fait que décevoir depuis près de deux mois. Et ce, toutes compétitions confondues.