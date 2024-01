Monaco refuse de prêter Boadu, son agent se fâche

Très peu utilisé par l’AS Monaco depuis le début de la saison, Myron Boadu fait l’objet d’un intérêt du club néerlandais de Twente, qui aimerait le récupérer en prêt. Mais l'ASM privilégie un transfert sec pour son attaquant.

Recruté pour la coquette somme de 17 millions d’euros à Alkmaar aux Pays-Bas en août 2021, Myron Boadu n’a jamais confirmé les espoirs placés en lui à l’AS Monaco. L’attaquant néerlandais cumule un total de 80 minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison (1 but) et semble dans l’impasse en Principauté, où il est barré par la concurrence de nombreux joueurs offensifs tels que Ben Yedder, Balogun, Minamino ou encore Akliouche et Golovin. La solution pour l’avant-centre néerlandais de 23 ans serait sans doute de partir six mois en prêt.

🔴🇳🇱 FC Twente want Myron Boadu on loan, considered great move for player’s development.



AS Monaco prefer different kind of solution.



Boadu’s agent Jose Fortes Rodriguez: “I get sick of the clubs that only think about the short term money and not about the long term interests… pic.twitter.com/uIsDaNqylx