ASM ‍: Monaco retrouve un joker de luxe

Dans : Monaco.

Par Corentin Facy

Opéré de l’épaule gauche en décembre dernier, Folarin Balogun est enfin sur le chemin du retour.

L’attaquant américain, recruté pour 30 millions d’euros à Arsenal il y a un an et demi, a effectué son grand retour à l’entraînement ce mercredi. Une excellente nouvelle pour le club de la Principauté, même si l’ancien attaquant de Reims n’avait pas réussi des débuts tonitruants cette saison avec seulement 3 buts en Ligue 1 de septembre à décembre. Pour compenser ce manque d’efficacité et la blessure de Balogun, les dirigeants monégasques ont recruté Mika Biereth cet hiver. L’attaquant danois a déjà inscrit 7 buts avec l’ASM, et le déloger sera donc une sacrée mission pour Folarin Balogun, qui va de toute façon devoir reprendre progressivement avant de prétendre à une place dans le onze d’Adi Hütter.