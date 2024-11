Bordeaux petit Poucet de la Coupe de France, l'histoire est en marche

Dans : Bordeaux.

Par Alexis Rose

Bien loin des lumières de la Ligue 1, les Girondins de Bordeaux tenteront de poursuivre leur aventure en Coupe de France en défiant Les Herbiers au 8e tour dimanche, avec l’envie de pourquoi pas retrouver un club de l’Elite au prochain tour.

Relégués dans le monde amateur après leur dépôt de bilan à l’issue de la saison dernière, les Girondins tentent tant bien que mal d’exister sur la scène médiatique. Alors qu’ils réalisent une belle saison en National 2, en occupant la quatrième place du Groupe B grâce à une belle série de huit matchs sans défaite, les Bordelais veulent également briller en Coupe de France pour pourquoi pas retrouver les joies d’affronter un autre grand club français. Mais pour avoir cette chance-là dès les 32es de finale à la fin de l’année 2024, le FCGB va d’abord devoir se défaire du piège des Herbiers au 8e tour dimanche. Une rencontre lors de laquelle Bordeaux ne sera pas vraiment favori face au club finaliste de l’édition 2018. C’est en tout cas l’avis de Jonathan d'Agostino, pour qui Bordeaux devrait avoir le plus grand mal face au club vendéen.

« Les Herbiers sont favoris »

Girondins. "Les Herbiers sont favoris de ce 8e tour de Coupe de France" #Girondins 👇 https://t.co/ubmIPZ18bL — WebGirondins (@webgirondins) November 28, 2024

« Les Herbiers sont favoris, selon moi, car ils sont habitués de la Coupe de France et c'est la première équipe du niveau N2 que Bordeaux va affronter dans cette compétition. En plus, ils ont fait un exploit au tour précédent en Coupe de France en éliminant l'AC Ajaccio, club de Ligue 2. Le jeu passe souvent par les côtés en phase de possession et cette équipe aime passer par-dessus la défense quand elle joue directement. Ils allongent aussi le jeu sur les côtés. De plus, ils font aussi de bonnes entames de match et il n'est pas rare de les voir marquer dans le premier quart d'heure, même si, depuis l’absence de Jérémy Billy, leur attaquant blessé, c'est moins visible. En outre, ils sont très efficaces à l'extérieur : trois victoires sur les quatre derniers matchs avec huit buts marqués et deux buts encaissés », a lancé le chroniqueur de WebGirondins, qui sait aussi que Bordeaux n’aura pas le soutien de son douzième homme, sachant que ce match se jouera à huis clos dans le petit Stade Sainte-Germaine. Aux Girondins de faire "l'exploit" face à une équipe solide et de son niveau.