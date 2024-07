Albert Riera quitte Bordeaux, tout n'était pas payé

Dans : Bordeaux.

Par Claude Dautel

Arrivé sur le banc des Girondins de Bordeaux l'automne dernier, Albert Riera quitte le club au scapulaire suite à la décision prise par Gérard Lopez de renoncer au statut professionnel.

Après moins d'un an à Bordeaux, Albert Riera quitte les Girondins et va retourner à Celje, le club slovène d'où il était arrivé après la décision des dirigeants français de limoger David Guion. Il est vrai que cela arrange tout le monde, puisque les Girondins de Bordeaux n'avaient pas réglé la totalité de l'opération au club de Celje, et que le dépôt de bilan effectué cette semaine bloquait toute transaction financière. Le départ de Riera met un terme à ce dossier, alors que la semaine passée le technicien espagnol pensait pouvoir encore aider un peu Bordeaux. Ce ne sera pas le cas.