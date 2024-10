Camavinga, Nkunku, Olise… Les tops et les flops d'Israël-France

Dans : Equipe de France.

Suite à la belle victoire de l'équipe de France contre Israel en Ligue des Nations ce jeudi soir (4-1), il est l'heure d'élire les Tops et les Flops de cette rencontre, avec du Camavinga brillant et un Olise décevant.



Les tops d'Israël-France :

Eduardo Camavinga : Si l’un des deux milieux de terrain du Real Madrid a brillé lors de ce Israel - France, c’est bien Eduardo Camavinga. Placé aux côtés du nouveau capitaine Aurélien Tchouaméni, le plus jeune joueur sur le terrain a montré toute l’étendue de son talent. D’abord en marquant un but un peu chanceux avec l’aide du gardien adverse sur un tir lointain (6e), puis en délivrant une passe décisive à Nkunku sur le deuxième but des Bleus (28e). Décisif, mais aussi distributeur du jeu, Camavinga a marqué de précieux points dans l’esprit de Didier Deschamps pour son retour aux affaires après sa blessure du début de saison.

Christopher Nkunku : Parfois en difficulté sur son côté, qui n’est pas sa place favorite, Christopher Nkunku n’a pas encore réussi à faire oublier Antoine Griezmann, parti à la retraite, mais le joueur de Chelsea a quand même brillé. Alors qu’il n’avait plus porté le maillot des Bleus depuis juin 2023, le nouveau numéro 10 français a marqué son premier but avec la France pour sa 11e sélection. Une belle réussite qui a permis aux Bleus de s’imposer et de poursuivre leur route sans embûche en Ligue des Nations.

Le coaching gagnant de Didier Deschamps : Critiqué par de nombreux suiveurs du football français depuis quelques semaines, le sélectionneur a fait taire quelques critiques ce jeudi soir. Déjà parce que sa formation l’a emporté 4-1 contre Israel. Mais aussi parce qu’il a réalisé un coaching gagnant. Si Youssouf Fofana a apporté du poids dans l’entrejeu, ce sont Mattéo Guendouzi et Bradley Barcola qui ont le plus brillé en sortie de banc. L’ancien milieu marseillais a marqué le but libérateur (87e) avant de délivrer une passe décisive à l’attaquant du PSG (89e), encore une fois décisif en Bleus en 2024. Deux entrées bénéfiques aux Bleus signées DD.

Les flops d'Israël-France :

L’ambiance : Délocalisé en Hongrie, dans la Bozsik Arena de Budapest, en raison de la guerre menée par Israël avec le Hamas au Liban et en Iran, le match entre Israël et la France avait comme un air de huis clos. Si les supporters français se sont bien fait entendre durant toute la rencontre avec leurs chants, le reste du stade a sonné bien creux… Il faut dire que le stade était presque vide, avec les deux virages fermés derrière les buts. Et si l’on ajoute à cela, le mauvais temps, avec notamment de la pluie en première période, cet Israël - France en Hongrie ne restera pas dans les annales.

La défense centrale française : Très peu inquiétée durant toute la rencontre, sachant qu'Israël n’a tiré qu’une fois au but, la défense centrale française s’est fait avoir sur la seule occasion adverse. En effet, sur un long ballon de Gloukh depuis le côté gauche, William Saliba s’est fait prendre dans le dos par Gandelman, qui a marqué d’une tête en face-à-face avec Maignan (24e). Outre cette petite erreur de placement, les défenseurs centraux français n’ont pas pesé sur les coups de pied arrêtés offensifs. Autant dire qu’ils n’ont pas rempli leurs missions sur ce match plutôt tranquille.

Michael Olise : Didier Deschamps a stoppé son calvaire avant la 70e minute de jeu. Très bon sous le maillot du Bayern Munich ces dernières semaines et plutôt en jambes lors de son premier rassemblement avec les A en septembre dernier, Michael Olise n’a pas confirmé ce jeudi soir. Trop timide, le vice-champion olympique a manqué de repères dans son poste de meneur de jeu central en première période. Replacé à droite en deuxième, il n’a pas fait plus de différences. Encore en plein apprentissage, le jeune joueur de 22 ans a terminé sur le banc des remplaçants entre les mains du staff médical des Bleus. Sale soirée donc pour Olise.