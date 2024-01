EdF ‍: Brigitte Macron sidère Didier Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Présent à Reims dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, Didier Deschamps a reçu un drôle de conseil de la part de Brigitte Macron, celui de sélectionner Junya Ito en Equipe de France.

Il y a près de dix ans, Didier Deschamps avait provoqué beaucoup de rires et un brin de moqueries lorsque sur le plateau du Canal Football Club, il confiait que le staff de l’Equipe de France suivait attentivement les performances de Kalidou Koulibaly. Or, le roc qui évoluait à Naples à l’époque venait de choisir la sélection sénégalaise et n’était donc plus sélectionnable en Equipe de France. Depuis, le sélectionneur des Bleus n’a pas répété ce genre de boulette sans gravité mais cette semaine, il a reçu un conseil totalement hilarant qui lui a sans doute rappelé cet épisode.

En visite au CHU de Reims en compagnie de Brigitte Macron dans le cadre de l’opération des Pièces Jaunes dont il est le parrain avec la Première Dame, Didier Deschamps a échangé quelques mots de football avec le personnel hospitalier et les journalistes présents sur place. « Je n'ai pas de joueurs à Reims, mais je regarde l'équipe comme tous les autres clubs français et étrangers. C'est très bien ce qu'il se passe ici » a lancé Didier Deschamps dans des propos relayés par Champagne FM. L’échange ne s’est toutefois pas arrêté là puisque Brigitte Macron a ensuite soufflé au sélectionneur des Bleus la fabuleuse idée de sélectionner Junya Ito chez les Bleus.

Deschamps interloqué par Brigitte Macron

« Il y a un Japonais qui joue très bien à Reims ... Comment s'appelle-t-il déjà ? » s’est interrogée Brigitte Macron avant que le journaliste de Champagne FM lui souffle le nom de Junya Ito. « Oui c’est ça, il est très bon ! Il faut le sélectionner dans l’équipe Didier… Pourquoi vous ne le prenez pas ? ». La réponse de Didier Deschamps, limpide et très claire, a eu le mérite de faire rigoler tout le monde. « Bah parce qu’il est Japonais ! » a alors répondu le coach des Bleus, hilare face à cette situation pleine de légèreté. Cette fois, impossible pour lui de se tromper puisque Brigitte Macron elle-même avait dit que Ito était Japonais. Si Emmanuel Macron est passionné de football et partage son amour pour l'OM avec le sélectionneur national, visiblement cette passion ne s'est pas transmise à son épouse.