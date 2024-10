LdN ‍: Efficace, la France cartonne Israël ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Alexis Rose

3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations (Ligue A - Groupe 2) :

Bozsik Arena (Budapest, Hongrie).

Israël - France : 1-4.

Buts : Gandelman (24e) pour Israël ; Camavinga (7e), Nkunku (28e), Guendouzi (87e) et Barcola (89e) pour la France.

Sans forcément briller, l’équipe de France a quand même cartonné Israël ce jeudi soir (4-1) à l’occasion de la 3e journée de la Ligue des Nations.

Un mois après sa belle victoire contre la Belgique (2-0), l’équipe de France n’avait pas d’autre choix que de l’emporter contre Israël pour continuer à viser une qualification pour la phase finale de la Ligue des Nations. Et les Bleus commençaient parfaitement cette rencontre grâce à l’ouverture du score rapide de Camavinga ! Servi par Kolo Muani en dehors de la surface, le milieu du Real déclenchait une frappe du gauche que Glazner envoyait dans son propre but après un mauvais rebond (0-1 à la 7e). Une avance de courte durée, puisqu’à la surprise générale, Israël égalisait avec un but de Gandelman de la tête suite à une longue ouverture lobée qui surprenait la défense française (1-1 à la 24e). Un but qui ne faisait pas trembler la France trop longtemps, puisque Nkunku, bien servi par Camavinga, se jouait de la défense adverse avant de finir du gauche pour redonner l’avantage à son pays (1-2 à la 28e).

En deuxième période, la France n’était pas inquiétée, mais elle n’arrivait pas non plus à faire le break pour se mettre à l’abri. Jusqu'en fin de match, quand Guendouzi permettait à tous les Français de souffler un grand coup en trompant Glazer d’un plat du pied à ras-de-terre après une remise en retrait de Théo Hernandez (1-3 à la 87e). Puis Barcola corsait l’addition finale d’un enroulé du droit sur un bon ballon de Guendouzi (1-4 à la 89e) pour offrir une large victoire finale aux Bleus.



𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 👊



L’Équipe de France s'impose 4-1 contre Israël ✅



🔜 Rendez-vous lundi à 20h45 pour le prochain défi face à la Belgique



🇮🇱1-4🇫🇷 | #ISRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/uMfGx7pxZS — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 10, 2024

Grâce à cette deuxième victoire en trois journées, la France conforte sa deuxième place du Groupe 2 de la Ligue des Nations. Avant d’affronter la Belgique lundi prochain, l’équipe de Didier Deschamps se trouve à un point de l’Italie, toujours leader mais tenu en échec par la Belgique ce jeudi soir (2-2).