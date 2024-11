X version Elon Musk sur la fin, la Ligue 1 se prépare

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Plusieurs clubs de Ligue 1 ont décidé d'ouvrir un compte sur un nouveau réseau social, devant le virage dangereux que prend X, ex-Twitter, ces derniers temps.

Le vent de la révolte gronde sur les réseaux sociaux. L’ancien twitter, renommé X depuis que le fantasque milliardaire Elon Musk l’a racheté en 2022 pour 44 milliards de dollars, perd des abonnés par centaines de milliers. Depuis deux ans, la modération a quasiment disparu, et il faut désormais payer pour être certifié, alors que cela était réservé auparavant aux sources officielles ou dignes de confiance. Ces dernières semaines, le ras-le-bol a pu se faire ressentir, que ce soit à travers la campagne américaine où Elon Musk a soutenu Donald Trump sur ses réseaux, ou bien sur les incitations à la haine et l’absence totale de modération. Plusieurs médias ont annoncé leur départ de X, et c’est encore le cas ce mardi avec Ouest-France qui a décidé de ne plus alimenter ses comptes d’une « zone où le droit ne s’applique plus ». En Espagne, en Allemagne et en Angleterre, des médias majeurs ont décidé de stopper leurs publications.

La Ligue 1 arrive sur BlueSky

bluesky's user count grew by another million today



welcome to all 19M of you 🥳https://t.co/x6v5YW0WFT pic.twitter.com/FtCvcyyr20 — bluesky (@bluesky) November 18, 2024

Le pas est également suivi dans le monde du football, qui provoque bien souvent des échanges musclés sur les réseaux sociaux. Plusieurs clubs allemands, dont le Werder Brême, ont annoncé arrêter X pour se rendre sur Bluesky, un réseau social modéré et plus bienveillant, qui gagne des millions d’utilisateurs en ce moment. La mode touche désormais la France, puisque l’OL, Monaco, Lille, Brest et plusieurs clubs de Ligue 1 ont créé un compte sur Bluesky. Selon des sources proches du club de la capitale, le PSG envisage aussi de franchir le cap, si jamais X n’avait plus le vent en poupe dans les semaines à venir. Twitter, qui avait réussi à se faire une place parmi les réseaux sociaux grâce à son extrême réactivité, pourrait en faire ainsi les frais, alors que Bluesky a été lancé par l’ancien créateur de Twitter Jack Dorsey. Le réseau social n’a été ouvert au public qu’en 2023, mais il croit de manière exponentielle ces dernières semaines. Et la Ligue 1 compte visiblement ne pas manquer cet éventuel virage.