Vincent Labrune « ‍très fragilisé ‍», surprise à la LFP ‍?

Par Corentin Facy

Réélu à la présidence de la LFP le 10 septembre dernier, Vincent Labrune pourrait quitter son poste à la surprise générale. L’actuel patron de la Ligue de Football Professionnel serait « très fragilisé ».

Moins de deux mois après sa réélection à la présidence de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune semble menacé. C’est tout du moins ce qu’il faut croire si l’on se fie aux informations de Mohamed Toubache-Ter. Sur son compte X, l’insider l’affirme, l’ancien président de l’Olympique de Marseille n’est pas certain de poursuivre sa mission à la tête de la LFP encore longtemps. « Ca sent pas bon pour Vincent Labrune… très fragilisé ! Président de la LFP mais pour encore combien de temps ? » s’est interrogé sur X notre confrère, selon qui le doute est permis quant à l’avenir de Vincent Labrune, pourtant réélu pour quatre ans le 10 septembre dernier alors que Cyril Linette lui était opposé, sans faire le poids auprès des présidents de clubs de Ligue 1.

⏳⏳#LFP — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) November 27, 2024

Fragilisé par le dossier des droits TV et par le deal passé avec CVC, Vincent Labrune avait tout de même été réélu mais sa position semble plus fragile que jamais. Une information pas anodine, quelques jours après l’annonce du départ imminent de Benjamin Morel, en poste depuis un an et demi et qui va bientôt quitter son poste de directeur général de LFP Media, la filiale commerciale de la Ligue. L’Equipe écrivait la semaine passée dans ses colonnes en s’appuyant sur les informations de Sky News que le bras droit de Vincent Labrune était prêt à claquer la porte. Reste maintenant à voir si le natif d’Orléans en fera de même dans les jours à venir et si oui, pour quelles raisons. Le football français pourrait en tout cas vivre un nouveau tournant de son histoire récente en cas de démission du patron de la LFP alors qu’en décembre, la FFF va également élire son nouveau président.