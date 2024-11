LFP ‍: Labrune et le copinage, ce consultant n'en peut plus

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Guyot

Ancien joueur professionnel désormais consultant, Ludovic Obraniak a évoqué le désamour des Français pour le football et notamment la Ligue 1. Selon lui, le principal responsable de ce changement est le président de la LFP.

Ludovic Obraniak est connu pour son franc-parler. L’ancien international polonais, qui vient de fêter ses 40 ans, est désormais consultant pour la télévision et il intervient régulièrement dans les émissions de la chaîne l’Equipe pour évoquer l’actualité footballistique. Celui qui est passé par l’AJ Auxerre, le LOSC, le Werder Brême ou encore les Girondins de Bordeaux a accordé une interview à So Foot ces dernières heures dans laquelle il fait part de son désintéressement de plus en plus croissant pour les matchs, qu’il consomme de moins en moins. En ce qui concerne la Ligue 1, Obraniak tire la sonnette d’alarme sur le championnat de France qui est en danger, et il pointe du doigt la responsabilité de Vincent Labrune, récemment réélu pour un nouveau mandat à la présidence de la LFP, et qui a laissé traîner les négociations des droits TV pour la période 2024-2029 du championnat de France jusqu’au tout dernier moment en août.

Obraniak dézingue la réélection de Labrune à la LFP

🚨 OFFICIEL ! La LFP inflige une AMENDE de 1.000€ au RC Lens ! ❌❤️💛



La Ligue a constaté des chants et banderoles anti-LFP et Vincent Labrune durant Lens-Lille. pic.twitter.com/2TLFXjDk2q — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) October 29, 2024

Toujours amateur des matchs du championnat de France pour lequel il a été amené à travailler pour Prime Vidéo, Ludovic Obraniak estime que le football français n’est pas près d’aller mieux tant que Labrune sera en place à la LFP : «Je ne sais pas si les gens sont moins passionnés mais ils sont plus alertes sur ce qu’il se passe. Avec les réseaux sociaux, on est au courant de beaucoup de choses. On a aussi le courage dans certaines émissions de dire ce qui ne va pas. Les gens sont plus à même de découvrir ce qu’il se passe en coulisses. Quand tu vois la LFP, tu te dis : comment un président au bilan aussi déplorable peut être réélu à 85% ? C’est incompréhensible. On récompense les gens qui travaillent mal. C’est ce foot du copinage et de l’entre-soi. Les gens n’en peuvent plus de ces petits arrangements entre amis», a-t-il lâché. L’ancien dirigeant de l’OM sera en poste jusqu’en 2028 après avoir été réélu début septembre de façon unanime. Les acteurs du football français vont devoir croiser les doigts pour que tout se passe bien d’ici là.