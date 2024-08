TV ‍: DAZN veut augmenter le prix de son abonnement ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

L’aventure de DAZN avec le football français démarre ce vendredi à l’occasion du premier match de la nouvelle saison de Ligue 1 entre Le Havre et le PSG. Mais avant même la diffusion de son premier match, la plateforme de streaming anglaise fait l’objet d’une énorme défiance.

Il faut dire que DAZN n’a rien fait pour se mettre les amoureux du football français dans la poche en proposant un abonnement nettement plus élevé que ses prédécesseurs. Que ce soit l’éphémère Mediapro ou Prime Video, personne n’avait osé commercialiser la Ligue 1 à un prix fixé à 29,99 euros par mois avec engagement sur 12 mois. La plateforme de streaming anglaise a tenté le coup, avec une offre alternative frôlant le ridicule, avec un match non choisi pour 15 euros par mois. Mais les fans de foot, déjà désabusés par les tarifs fixés par DAZN, n’en ont peut-être pas terminé avec les mauvaises surprises. Alors que le championnat italien reprend ce week-end, la Série A n’a toujours pas de diffuseur en France puisque le contrat avec BeInSports prenait fin à l’issue de la saison 2023-2024.

Droits TV : DAZN arrive, Médiapro c'était pas si mal https://t.co/ktOKS19oI1 — Foot01.com (@Foot01_com) August 15, 2024

Désireux d’étoffer son offre aux consommateurs français, DAZN est intéressé. Mais si elle parvient à récupérer le championnat italien, la plateforme de streaming pourrait revoir ses tarifs à la hausse selon L’Equipe, dont les informations ont été confirmées par le journaliste Sébastien Vidal. « Proche d’acquérir les droits de la Série A en France , DAZN n’écarte pas une augmentation de son abonnement comme indiqué par mes confrères de L’Equipe. Une catastrophe et un crash en cours de téléchargement pour DAZN » a publié sur son compte X le journaliste, qui estime qu’une nouvelle augmentation des prix serait désastreuse pour les consommateurs français et pourrait causer la perte de la plateforme plus vite que prévu.

Les premières audiences des matchs de Ligue 1, à condition qu'elles soient dévoilées ce dont on peut douter, seront intéressantes à connaître afin de savoir combien de consommateurs potentiels ont cédé et se sont abonnés à DAZN, en dépit d’un tarif bien trop élevé aux yeux de beaucoup. Avec de tels prix, le risque de voir le piratage et l'IPTV exploser à grande échelle est bien réelle, ce qui serait dramatique pour le football français, qui n'a cependant rien fait ces dernières années pour éviter cela.