TV ‍: DAZN arrive sur Prime Video, pas de bonne surprise

Par Corentin Facy

Après avoir trouvé des accords avec les fournisseurs d’accès à internet et avec Canal+, DAZN s’est trouvé un nouveau distributeur puisque le nouveau diffuseur de la Ligue 1 sera accessible via Prime Video.

Certes onéreux, DAZN aura au moins le mérite d’être très accessible. Ces derniers jours, la plateforme de streaming anglaise a trouvé des accords avec les principaux fournisseurs d’accès à internet, Orange, SFR, Bouygues et Free. Mardi, c’est un accord avec Canal+ qui a été annoncé pour la distribution de DAZN mais dans tous les cas de figure, il faudra tout de même payer le prix de l’abonnement au nouveau diffuseur de la Ligue 1, soit 29,99 euros par mois avec un engagement d’un an ou 39,99 euros par mois sans engagement. Ce mercredi, L’Equipe dévoile que DAZN a trouvé un accord avec un nouveau distributeur : Prime Video.

Droits TV : DAZN, seulement 300 abonnés pour la Ligue 1 ? https://t.co/hikpoF6mUv — Foot01.com (@Foot01_com) August 14, 2024

Ancien diffuseur du championnat de France via le « Pass Ligue 1 », Amazon proposera à ses clients abonnés de souscrire à l’offre de DAZN. Mais là non plus, il n’y aura pas de cadeau sur le prix selon le journal sportif, qui révèle qu’en passant par Prime Video, il faudra également payer les prix évoqués ci-dessus pour avoir accès à la Ligue 1. Les anciens abonnés du « Pass Ligue 1 » d’Amazon recevront un mail dans les prochaines heures pour leur annoncer la possibilité de s'abonner à DAZN. Mais chez les consommateurs, la gronde est toujours plus importante en raison des tarifs pratiqués par la plateforme de streaming anglaise, dans l’oeil du cyclone à deux jours de la reprise du championnat avec un match entre La Havre et le PSG à 20h45.