L1 ‍: « ‍Pas de femme et pas d’enfants ‍», il adore les mises au vert

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Coup de projecteur sur Mahdi Camara, l'inépuisable milieu de terrain de Brest qui grandit en même temps que son club. L'ancien stéphanois affiche un discours rafraichissant.

La mode des footballeurs qui ne s’intéressent pas au football en dehors de la pratique de leur métier, Mahdi Camara la balaye avec fermeté. Le milieu de terrain révélé à l’AS Saint-Etienne s’est livré dans un bel entretien au journal L’Equipe au sujet de sa passion pour le ballon rond, et celle-ci est d’une force impressionnante. Le milieu de terrain qui brille avec le club breton avoue que la trêve estivale lui parait toujours incroyablement longue, et qu’une ou deux semaine sans football est déjà une torture pour lui. Une passion dévorante qui fait plaisir à lire, et qu’il partage ainsi totalement alors que le Stade Brestois est le trublion de l’Europe en ce début de saison.

« Rien de plus beau que le football »

Plus fort encore, Mahdi Camara avoue même que les mises au vert, en général peu appréciées par les joueurs étant donné qu’ils coupent de leur famille et de leurs amis pour préparer un match, ne le déragent vraiment pas. « Tu vis tellement d'émotions sur un terrain que tu as envie de le retrouver le plus vite et le plus souvent possible. Je n'ai pas de femme, pas d'enfants. Moi, c'est football. Fonder une famille constitue un but dans la vie. Mais je n'y pense pas tous les jours. J'ai ma carrière à gérer et je suis épanoui comme ça. Parce que c'est sur un terrain que je me sens le mieux. C'est là où tu ressens le sens du partage, la compétition et les émotions. Peu de métiers en offre autant. Y compris à ceux qui te regardent. Cette règle du "tu gagnes ou tu perds", cette haine de la défaite et ce bonheur de gagner m'animent. J'aime cette adrénaline, gagner et progresser, surmonter les moments difficiles. Il n'y a rien de plus beau que le football », a livré le footballeur de 26 ans, qui continue de progresser à chaque saison, au point d’être désormais un buteur régulier malgré son goût pour le combat au coeur du jeu.

« Les mises au vert ? Elles ne me dérangent pas. Je n'ai pas besoin de me faire à manger, j'ai un lit et des potes. Et puis, on n'en fait pas beaucoup à Brest, où il y a un vestiaire de passionnés. C'est peut-être aussi pour cela que ça marche. Mon geste préféré ? Un bon tacle glissé. J'aime récupérer le ballon. La beauté du geste, je m'en fiche un peu. Que ce soit de la tête ou du genou, ce qui importe, c'est de remporter ton duel, ce combat qui te confronte à l'autre. Quand tu y parviens, tu es content d'être là, avec le sentiment de bien faire ton travail. Marquer, c'est un autre plaisir. Mais le plus du plus, c'est gagner », a confié dans L’Equipe un Mahdi Camara qui va avoir l’occasion de vivre de belles émotions deux fois cette semaine, mercredi contre Leverkusen et samedi à Reims.