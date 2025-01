L1 ‍: Nantes accroche l'OL, Mohamed a tout changé

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

19e journée de Ligue 1

La Beaujoire

Nantes et l'OL font match nul : 1 but partout

But pour Nantes : Mostafa Mohamed (90e)

But pour l'OL : Ernest Nuamah (10e)

Ce dimanche en Ligue 1 du côté de La Beaujoire, l'OL avait un déplacement périlleux à gérer face au FC Nantes. Les Gones se devaient en plus de réagir, eux qui traversent un début d'année 2025 compliqué.

L'OL se doit de prendre des points pour se montrer à la hauteur de ses ambitions en 2025. Les hommes de Pierre Sage savaient qu'ils seraient attendus au tournant ce dimanche sur la pelouse du FC Nantes. Dès les premières minutes de la rencontre, les Gones se sont montrés meilleurs et plus entreprenants. L'OL a été récompensé de ses efforts dès la 10e minute avec un but d'Ernest Nuamah. Le Ghanéen a parfaitement conclu une action collective de toute beauté pour lancer son équipe malgré les rumeurs de départ à son sujet. Par la suite, les Rhodaniens ont gardé le pied sur le ballon pour tenir les Canaris à distance. Des Canaris qui auraient aimé bénéficier d'un penalty suite à une main de Clinton Mata. Mais ce dernier avait les mains collées au corps pour les arbitres. A la pause, l'OL menait donc logiquement 1 but à 0.

10' 𝗘𝗥𝗡𝗘𝗘𝗘𝗘𝗘𝗦𝗧 👊



La remise parfaite de Nico Tagliafico pour Ernest Nuamah qui reprend parfaitement d'un plat du pied gauche pour ouvrir le score ! 🔥🔴🔵



0-1 #FCNOL pic.twitter.com/LGq9CAzrZk — Olympique Lyonnais (@OL) January 26, 2025

Au retour des vestiaires, Nantes a poussé pour tenter de revenir au score. Mais c'est surtout la maladresse technique qui sera remarquée du côté des hommes d'Antoine Kombouaré pendant de longues minutes. A noter tout de même une belle opportunité de marquer pour Matthis Abline en début de seconde période. Trop peu pour véritablement inquiéter une défense lyonnaise longtemps au niveau. A l'heure de jeu, l'OL fera rentrer Thiago Almada à la place de Rayan Cherki. Une première d'ailleurs assez moyenne pour l'Argentin malgré son envie de bien faire. En fin de rencontre, Nantes a logiquement tout donné mais Lucas Perri a sorti le grand jeu, notamment pour repousser une frappe vicieuse à 5 minutes du terme. Quelques minutes plus tard, un accrochage entre Nicolas Tagliafico et Dehmaine Tabibou aurait pu coûter cher à l'OL mais Benoit Bastien et la VAR n'ont pas vu d'erreur manifeste. Et alors que le temps additionnel débutait à peine, c'est Mostafa Mohamed qui a délivré la Beaujoire d'une tête parfaite pour égaliser et donner un point globalement mérité à Nantes. Mostafa Mohamed aurait même pu donner la victoire aux Nantais mais Lucas Perri l'a écoeuré d'un arrêt à bout portant de très grande classe.

Au classement, l'OL manque l'opportunité de reprendre provisoirement la 5e place à Nice. Les Gones sont 6es (30 points). Du côté de Nantes, la crise de résultats reste profonde et les Canaris pointent à la 14e place (18 points).