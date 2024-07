L1 ‍: L'OM et l'OL sont gérés par deux nains financiers

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

L'OM et l'OL ont réalisé la triste performance de ne gagner aucun trophée depuis 12 ans. Derrière l'intouchable PSG, ces deux clubs semblent être les deux forces majeures de Ligue 1 sur le plan financier. Mais, dans les faits, on est loin de cette hiérarchie.

Le manque d'argent excuse-t-il Marseille et Lyon, en quête d'un trophée depuis 12 ans ? Sur le papier, cela semble grotesque. Si le PSG est intouchable avec les fonds quasi illimités de QSI, l'OM comme l'OL doivent être les deux clubs les plus performants en Ligue 1 après les Parisiens. Les deux olympiques revendiquent les 2e et 3e budget de l'élite depuis plusieurs années. Ils s'appuient sur deux riches hommes d'affaires américains avec Frank McCourt et John Textor. Pourtant, les trophées ratés par le PSG depuis 2012 ont été glanés par Lille, Monaco, Nantes ou encore Toulouse.

L'OL et l'OM peu puissants financièrement

L'OM et l'OL sont-ils honteux ? Pas forcément si on s'en réfère à un article de Sportune sur la puissance financière des actionnaires des clubs de Ligue 1. Le média a révélé la fortune de la plupart des propriétaires des formations engagées dans le championnat de France 2023-2024. Logiquement, le PSG arrive largement en tête grâce aux 432 milliards d'euros détenus par Qatar Sports Investments. Cependant, les Parisiens devancent Lille et Rennes sur le podium. Le LOSC est détenu par le fonds d'investissement Elliott Management Corporation qui pèse 33 milliards d'euros tandis que Rennes est dans le giron de la famille Pinault (30 milliards d'euros de fortune).

OL : Une pépite de 16 ans pour une poignée de dollars, Textor force https://t.co/fSHi6hGSky pic.twitter.com/tfCH1Yy059 — _OL_gones_ #TeamOL🔴🔵 (@_OL_gones_) July 12, 2024

Marseillais et Lyonnais sont bien loin de ce podium en terme de classement comme d'argent en réserve. L'OM est 8e puisque Frank McCourt a une fortune estimée à 1,2 milliard d'euros. Le club phocéen est devancé par Nice, Monaco, Strasbourg et Toulouse. C'est pire pour l'OL qui est 11e. John Textor ne détenant réellement que 250 millions d'euros. L'Américain est soutenu par le fonds d'investissement Ares, ce qui lui a permis de racheter le club rhodanien pour un montant supérieur à sa propre fortune personnelle. A la lecture de ce classement, cela minore la déception des supporters marseillais après la 8e place de l'OM en Ligue 1. Pour l'OL, 6e du dernier exercice, on pourrait presque parler de sur-performance au vu de la puissance financière relative de John Textor.