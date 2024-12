L1 ‍: David torpille Brest, c’est Lille au trésor ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 14e journée

Stade Pierre-Mauroy

LOSC-Brest 3-1

Buts : David (7e sur pen., 69e), Haraldsson (44e) pour le LOSC ; Ajorque (48e) pour Brest

Porté par un énorme Jonathan David, nouveau meilleur buteur de Ligue 1, le LOSC a dominé Brest 3-1. Les Nordistes montent provisoirement sur le podium au détriment de Monaco.

Après un match très tendu et décevant à Montpellier (2-2), Lille s'est remis la tête à l'endroit ce vendredi soir. Le LOSC profitait d'un Jonathan David en forme pour faire plier Brest. Le Canadien ouvrait le score sur penalty, après un ceinturage de Le Cardinal sur André. Le défenseur breton était encore fautif sur le second but puisque David le déposait sur un dribble. L'attaquant lillois servait Haraldsson qui ajustait Bizot. A la rue en première période, Brest se rebellait au retour des vestiaires grâce à Ajorque. Il trompait Chevalier d'une belle frappe croisée avant de frôler le doublé d'une reprise Zlatanesque. Bousculé, Lille se mettait à l'abri avec un deuxième but de David, opportuniste sur une frappe relâchée par Bizot.

Jonathan David s’offre un doublé qui lui permet de devenir provisoirement le nouveau #TopScoreur du championnat avec 11 réalisations ! ⚽️🇨🇦#LOSCSB29 (3-1) pic.twitter.com/TEJUqRdfe4 — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) December 6, 2024

3-1 pour le LOSC qui renoue avec le succès et enchaîne un 10e match de suite sans défaite en Ligue 1. Le club nordiste chipe la troisième place à Monaco tandis que Jonathan David prend la première place du classement des buteurs à Barcola avec 11 buts. Brest reste englué au 11e rang.