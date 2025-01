L1 ‍: Angers maîtrise Auxerre, Le Havre contrarie Reims

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

18e journée de Ligue 1

Angers - Auxerre : 2-0

Reims - Le Havre : 1-1

Ce dimanche en Ligue 1, Angers a fait une belle opération en battant Auxerre à domicile. Le SCO prend ses distances avec la zone rouge.

Angers a très bien négocié la réception d'Auxerre ce dimanche en Ligue 1. Les hommes d'Alexandre Dujeux auront bien été aidés par les Bourguignons en première période suite à un but contre-son-camp de Sinaly Diomandé. Par la suite, Auxerre a en plus écopé d'un carton rouge (Gabriel Osho). Dans ces conditions, Angers a pu installer son jeu et faire le break en tout début de seconde période grâce à un but d'Esteban Le Paul.

⏱️ 47’



OUIIII ESTEEEE !!!! ON FAIT LE BREAK !!!! 🤩#SCOAJA | [2⃣ - 0⃣] pic.twitter.com/1PWYFgCc8W — Angers SCO (@AngersSCO) January 19, 2025

Dans l'autre rencontre du jour, Reims et Le Havre ont fait match nul 1 but partout. Un résultat qui n'arrange aucune des deux équipes. Au classement, Auxerre est 11e (22 points), juste devant Angers (12e, 22 points) et Reims (13e, 21 points). Enfin, Le Havre est 17e avec 13 petits points au compteur.