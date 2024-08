Droits TV ‍: Un célèbre agent assume face à DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

DAZN n'a pas réalisé des débuts rêvés en Ligue 1, étant visé par des appels au boycott. Si certains supporters souhaitent son échec cuisant, un agent influent en Ligue 1 défend l'idée contraire.

Le Havre-PSG, Reims-Lille ou encore Monaco-ASSE ont lancé la saison de Ligue 1 ce week-end. Mais, ces matchs retransmis par DAZN ont-ils été très suivis en France ? Le doute est largement permis puisque de nombreux supporters refusent de s'abonner à la plateforme britannique et ils le clament même haut et fort. Le #boycottDAZN se répand sur les réseaux sociaux et certains internautes font même la promotion de l'IPTV et d'autres liens streaming illégaux. La question du futur succès de DAZN dans l'Hexagone n'est pas essentielle à leurs yeux. Au contraire, ils sont nombreux à souhaiter le pire au nouvel acteur du sport à la télé française.

DAZN soutenu par un agent influent

Cependant, au vu des 400 millions d'euros investis par DAZN sur la Ligue 1, la LFP rit jaune. Pour Vincent Labrune ainsi que pour les clubs français, il serait préférable que DAZN réussisse sous peine de promettre un avenir sombre à tous. Un état d'esprit partagé par l'agent Franck Belhassen. Représentant de Michel Der Zakarian, Zoumana Camara ou Benoît Costil, il goûte peu à la défiance vis-à-vis du Netflix du Sport. Sur X, il a revendiqué fièrement son abonnement à DAZN, rappelant l'importance de la réussite du groupe pour le football français tout entier.

J’ai pris mon abo @DAZN_FR parce qu’ils ont été dans ce marasme d’appel d’offre ceux qui ont pris le pari de payer pour le foot en France, parce que oui c’est mon job parce que oui il faut protéger les boîtes qui prennent des risques et parce que oui il faut respecter le… pic.twitter.com/SXVqO55LAx — Franck Belhassen (@FranckBelhasSVF) August 17, 2024

« J’ai pris mon abo DAZN parce qu’ils ont été dans ce marasme d’appel d’offres ceux qui ont pris le pari de payer pour le foot en France. Parce que oui c’est mon job, parce que oui il faut protéger les boîtes qui prennent des risques et parce que oui il faut respecter le diffuseur. Mais à tout ceux qui balancent que ça favorise les IPTV, prenez votre courage et incitez le public à s’abonner au lieu de donner des leçons. Ils étaient où les autres médias pour proposer leurs offres ? », a t-il posté sur X. Néanmoins, à 29,99 euros par mois, pas sûr que cette leçon de civisme soit comprise par tous les passionnés de football en France.