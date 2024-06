Droits TV ‍: Canal+ répond à la LFP, c’est terrible ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La guerre des droits TV de la Ligue 1 est en train de se transformer en boucherie, car Canal+ n'a vraiment pas l'air de bluffer en annonçant son désintérêt pour débourser le moindre euro pour aider à finaliser ce dossier.

Dans deux mois, le championnat de France de Ligue 1 va reprendre, et comme souligné ces derniers temps, ne pas avoir de diffuseur est quelque chose d’incroyable et de terrifiant pour le football français. Les mots sont forts, mais ils représentent de plus en plus ce que les dirigeant des clubs et de la Ligue ressentent alors qu’aucune ouverture ne se présente concrètement pour une fin heureuse de ce dossier aux ramifications complexes. L’idée de voir BeIN Sports lancer sa chaine 100 % Ligue 1 pour 600 millions d’euros et voir Canal+ faire un effort pour payer plus cher sa distribution et permettre ainsi à tout le monde de retomber sur ses pieds en limitant la casse, n’avance pas d’un pouce.

Canal+ n'a pas un centime pour la Ligue 1

Ce mardi, L’Equipe fait le point sur la situation et la chaine dirigée par Maxime Saada n’a absolument pas ouvert la porte à un accord de distribution. Le contrat actuel, jusqu’en 2025 mais renouvelable jusqu’en 2030, prévoit un versement de 250 millions d’euros pour la distribution de BeIN Sports, et ce montant ne changera pas. De plus, Canal+ a diversifié ses droits ces dernières années (Ligue des Champions, F1, Moto etc…) et assure ne pas avoir un seul sou à mettre directement. Et encore moins pour le football français qui l’a rejeté au moment de la crise Médiapro.

Même si la LFP devait s’aplatit et réduire encore à 500 millions d’euros l’enveloppe pour diffuser l’ensemble des matchs de la Ligue 1, Canal+ laisserait alors BeIN Sports tout payer, s’assurant ainsi simplement la distribution sur ses chaines partenaires. Maxime Saada attend sagement de voir ce que la LFP va faire, et assure surtout que le rêve de Vincent Labrune, porté pendant un moment par Emmanuel Macron, de voir Canal et BeIN s’associer main dans la main pour retransmettre la Ligue 1 est totalement illusoire en l’état.

Les jours passent, et la perspective de lancer une chaine nouvelle 100 % Ligue 1 produite par la LFP semble représenter à la fois la seule solution possible, mais aussi un défi terrible à réaliser en deux mois. Sans compter le fait que cela générera des revenus forcément faibles au départ, et même en-dessous des 500 millions d’euros selon les spécialistes. 500 millions d’euros, c’était le prix proposé par DAZN à l’automne dernier, au moment de l’appel d’offres numéro 1 des droits TV du football français. Une époque où la LFP misait sur le milliard d’euros.