Canal+ va s'offrir le best of Ligue 1, il annonce un drame

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le feuilleton des droits de diffusion de la Ligue 1 commence à donner des sueurs froides au football français. Un ancien président de l'OM et spécialiste de l'économie connaît la fin de l'histoire.

La saison 2024-2025 de Ligue 1 débutera le 16 août prochain, mais à ce jour personne ne sait où les amateurs de football pourront suivre cette compétition. Au fil des jours, des rumeurs circulent sur une baisse des prix ou sur la venue du Qatar pour sauver ce qui peut l'être. On a ainsi appris que Vincent Labrune attendait désormais une offre à 500 millions d'euros par saison pour l'ensemble de la saison de L1 jusqu'en 2029, somme à laquelle il faut ajouter les droits internationaux. On est loin du milliard d'euros annoncé en 2023, mais le montant total pourrait tout de même flirter avec les 700 millions d'euros.

Mais, en attendant, le président de la Ligue de Football Professionnel traverse une énorme tempête puisque des voix s'élèvent dorénavant pour demander sa démission, tandis que VL espère secrètement que Canal+ et Beinsports finiront par sortir du bois et s'entendront pour trouver une solution acceptable pour tout le monde. Ancien président de l'Olympique de Marseille, comme Vincent Labrune, Christophe Bouchet estime lui aussi que Canal+ va revenir en Ligue 1, mais que cela pourrait déboucher sur un carnage et la faillite de plusieurs clubs de notre championnat.

La revanche de Canal+ contre Labrune

Répondant au quotidien Sud-Ouest, l'auteur de « Main basse sur l’argent du football français », dont on sait qu'il n'est pas vraiment ami avec l'actuel président de la Ligue de Football professionnel, pense savoir comment cette histoire des droits TV va se finir. « Si je devais parier, ce serait sur une bonne partie des matchs achetés par Canal à un tarif très bas, ce qui serait une revanche de la chaîne sur La­brune. Mais si les droits télé tombent à 500 millions d'euros, des clubs, no­tamment ceux qui ne sont pas quali­fiés en coupes d'Europe, seront étranglés et vont se casser la gueule, puisqu'il faudra rembourser les deux premières années à CVC plus celle qui s'annonce, soit entre 150 et 200 millions », précise Christophe Bouchet, qui estime que le projet de chaîne de la LFP ne sera rentable que dans dix ans et que les 18 clubs de Ligue 1 ne peuvent pas attendre de l'argent frai aussi longtemps.