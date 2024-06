Droits TV ‍: Accord fin juin, Canal+ est dans le coup

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Ce sera impossible pour le football français de faire sans Canal+ pour les droits TV des saisons à venir. L'idée de trouver un accord avant la fin du mois de juin émerge.

Souvent pointé du doigt pour son manque d’unité, le football français ne rigole plus quand cela parle gros sous et aucune tête ne dépasse alors que la mise en vente des droits TV de la Ligue 1 tourne au fiasco, il faut bien le dire. Le milliard promis, aux clubs comme à CVC, ne tombera pas, et l’idée est désormais d’aller chercher une somme inférieure, mais que quelqu’un est tout de même prêt à mettre pour éviter la solution ultime : la création d’une chaine par la LFP pour vendre au cas par cas les droits aux téléspectateurs via les opérateurs historiques sont Orange, Free, Bouygues, SFR etc…

Droits TV : Canal+ est mort de rire https://t.co/i7SvGyTSZG — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2024

Une solution qui ne convainc absolument personne même si techniquement, ce serait coûteux mais pas irréalisable. L’idée reste tout de même de trouver un accord coûte que coûte avec Canal+, qui avec sa double casquette de diffuseur et de distributeur, fait la pluie et le beau temps sur ce dossier. Mais Vincent Labrune n’a pas le choix, il doit s’entendre avec Maxime Saada malgré la mauvaise relation entre les deux hommes. « Ça m’inspire de la pitié, on est dans le désespoir absolu, lâche celui qui appelle à trouver coûte que coûte un accord avec la chaîne cryptée. Ce n’est pas ce projet qui va faire frémir à Canal+, ils doivent bien rigoler dans leurs bureaux », explique ainsi Pierre Maes, économiste du sport, dans les colonnes du Parisien. Le futur deal se fera avec Canal+, le football français n’a clairement pas d’autres choix.

Le football pro français reste solidaire

Quant au timing, l’espoir est de régler ça avant la fin du mois et la prochaine assemblée générale de la LFP. C’est le voeu des présidents, dont pas une tête ne dépasse malgré la situation tendue. Bernard Joannin, président d’Amiens, lui a de nouveau apporté son soutien. Indéfectible. « Vincent est une personne de grande qualité qui mène cette négociation de façon très positive. On a un produit de grande qualité. Il faut le dire car c’est la réalité des choses, il n’y a jamais eu autant de spectateurs dans les tribunes. On est dans une relation commerciale normale. Chaque personne est dans son rôle. Nous, on valorise notre produit et eux cherchent à obtenir le prix le plus bas. Un accord sera signé avant la fin juin. C’est ma conviction », a livré le dirigeant du club de Ligue 2, pour qui il s’agit simplement d’une négociation un peu tendue mais qui va bien se finir. Un optimisme partagé par les présidents de club, persuadés que tout va s’arranger et que l’argent va de nouveau couler à flots grâce aux droits TV. Attention toutefois à ne pas se voir trop beau, car Canal+ ne donne pas vraiment l’impression d’être sur le point de craquer dans ce bras de fer.