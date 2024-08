DAZN et Labrune, RMC déclare la guerre à L'Equipe

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Que ce soit sur le dossier DAZN ou sur l'élection à la tête de la présidence de la LFP, les journalistes et consultants de RMC s'en prennent désormais directement au quotidien L'Equipe.

Le ton monte de plus en plus du côté de RMC concernant les élections à la présidence la Ligue de Football Professionnel, le média ayant décidé de taper de plus en plus dur sur Vincent Labrune et de pousser très fort les candidatures adverses, notamment celle de Cyril Linette. Et régulièrement, Daniel Riolo a fracassé le quotidien L'Equipe, affirmant que le média n'osait pas s'en prendre à la LFP et son Vincent Labrune car ce dernier avait recruté Jérôme Cazadieu, l'ancien patron de L'Equipe. Presque chaque jour, le journaliste de l'After envoie un scud sur le quotidien sportif, mais il n'est pas le seul. Cette fois, c'est Jérôme Rothen qui n'a pas apprécié que Sacha Nokovitch, spécialiste média de L'Equipe remette en cause l'une des chroniques récentes de l'animateur de RMC sur la qualité de DAZN. Et sur X, cela a rapidement dégainé.

RMC et L'Equipe, c'est violent

RMC et L'Equipe, c'est violent

Irrité d'une chronique de Jérôme Rothen lundi à l'antenne de RMC, Sacha Nokovitch a tenu à remettre les pendules. « « C’est mal filmé ! » Pour info, sur ce point, Jérôme Rothen, ce n’est pas DAZN qui produit les matches mais la LFP… C’était régulièrement rappelé dans la série d’articles que L’Equipe a consacrée au feuilleton des droits télé 👀 », a précisé le journaliste de L'Equipe. Et sans tarder la réponse de l'ancien joueur du PSG a été pour le moins très brutale. « Arrête de faire le malin…Cela a été dit dans mon émission. Tu ferais mieux de l’écouter correctement plutôt que des défendre tes copains (copines) comme d’habitude….(et tu as vu mon émission marche bien très bien même ça te fait mal? )😘. Fais ton job correctement au moins!🧐 », a riposté un Jérôme Rothen pas d'humeur badine sur le sujet et qui accuse notre confrère de ne pas être totalement neutre sur ce thème.