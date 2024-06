La France aidée par l’arbitrage, ça fait hurler l’Autriche

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Dans un match rugueux, la France a réussi à s'imposer 1-0 contre l'Autriche ce lundi soir. Les adversaires des Bleus n'ont pas aimé du tout l'arbitrage de M. Manzano, accusé d'avoir oublié un énorme corner et d'avoir dégainé les cartons contre eux.

Il est rare de voir la France effectuer un véritable festival lors de son match inaugural d’une grande compétition. Didier Deschamps essaye de faire monter en puissance ses joueurs avec une qualification à aller chercher, avant les matchs couperets qui l’intéressent particulièrement. Même s’ils se sont faits secouer dans tous les sens du terme, avec notamment des blessures pour Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, les Bleus ont réussi à s’imposer sur un but contre son camp de Maximilian Wöber en première période. Un but qui fait doublement rager l’Autriche, qui forcément se dit qu’il est un peu bête de se marquer un but assez improbable alors que l’équipe adverse a déjà des attaquants parmi les meilleurs de la planète. Mais c’est surtout l’origine de ce but qui fait rager le sélectionneur autrichien. En effet, ce dernier n’oublie pas qu’avant cela, une grosse occasion a eu lieu pour son équipe, avec une parade salvatrice de Mike Maignan qui a dévié la frappe de Christoph Baumgartner. Mais l’arbitre n’a pas donné un corner qui semblait assez évident, indiquant une sortie de but qui a permis aux Français de remonter la balle et d’aller marquer 90 secondes plus tard.

Une véritable excuse selon Ralf Rangnick, qui ne comprend pas comment cette erreur a pu être commise par l’ensemble du corps arbitral. « Tout le stade l'a vu, sauf les quatre arbitres. C'est incroyable que le central, avec ses deux assistants et le quatrième arbitre, n'ait pas reçu l'information dans son oreillette qu'il y avait corner. Je ne parle pas de la VAR, ce n'est pas une situation où elle peut intervenir. Bien sûr, on peut me dire qu'il s'est passé 90 secondes entre la parade de leur gardien et le but qu'on encaisse. Mais si on avait eu ce corner, la situation aurait été bien différente. Je n'arrive pas à comprendre. Si le gardien ne fait pas la parade, il y a but. Comment ne pas donner corner ? », a balancé l’ancien dirigeant de Manchester United, qui a estimé aussi que l’Autriche avait été trop sanctionnée avec cinq cartons jaunes. Au regard des fautes commises par ses joueurs, ce n’est pas cher payé a balancé de son côté Didier Deschamps, pour qui son adversaire aurait pu en récolter bien plus sur l’ensemble de la rencontre.

L'Autriche se plaint de l'arbitrage

Les joueurs autrichiens sont allés dans le même sens que leur entraineur, estimant que tous les petits coups de sifflet étaient favorables aux Français. « Sur le papier, nous étions l'équipe à domicile. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas eu un arbitrage à domicile... Nous avons reçu cinq cartons et les Français seulement deux. Cela ne reflète pas ce que j'ai vu sur le terrain. Chaque situation 50/50 était contre nous », a pesté de son côté Florian Grillitsch, persuadé que l'arbitrage a aidé la France sur cette rencontre. Au regard du temps qu'a mis M. Manzano avant de sortir le premier carton jaune aux Autrichiens, qui ont commis 18 fautes, l'avis sera là aussi très différent côté français.