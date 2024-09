Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Antoine Griezmann a secoué le monde du football en annonçant qu'il prenait sa retraite internationale à l'âge de 33 ans. Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, a salué son désormais ancien coéquipier.

C'était probablement la réaction la plus attendue après l'officialisation de la fin de carrière d'Antoine Griezmann chez les Bleus, puisqu'il se dit que le fait que Kylian Mbappé a récupéré le brassard de capitaine de la France a contribué au choix du joueur de l'Atlético de Madrid, et ce lundi après-midi c'est la star du Real Madrid qui est sorti de son mutisme. Sur Instagram, Kylian Mbappé a en effet rendu un vibrant hommage à Grizou après cette décision qui a surpris tout le monde, Antoine Griezmann ayant seulement prévenu Didier Deschamps quelques minutes avant de communiquer sur les réseaux sociaux. Et dans son message, Mbappé ne laisse pas la place à la moindre polémique concernant sa relation en équipe de France avec le joueur des Colchoneros.

« Un joueur d’exception qui arrête sa carrière en EDF. L’un des joueurs les plus importants de l’ère moderne de notre sélection. Merci pour les inoubliables souvenirs que tu nous a procurés, tu as porté cette équipe pendant des années et a grandement contribué à l’amener au sommet avec de nombreux titres. Certains pourront penser que c’est trop tôt de s’arrêter tout de suite, mais je comprends et respecte ta décision. Porter ce maillot demande toujours plus sans apporter parfois la reconnaissance qui va avec. Tu resteras à jamais dans l’histoire de l’équipe de France. Et je n’oublierai jamais l’honneur et le plaisir que ça a été de jouer à tes côtés pendant tant d’années. Je ne l’ai jamais banalisé. Bonne route mon ami & MERCI », écrit Kylian Mbappé, qui a appris ce week-end que les Français auraient préféré que Didier Deschamps désigne Antoine Griezmann capitaine des Bleus plutôt que lui.