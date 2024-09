France ‍: Terrible sondage pour Kylian Mbappé

Désormais installé à Madrid, Kylian Mbappé avait confié avant le match entre la France et l'Italie au Parc des Princes, début septembre, qu'il ne se souciait pas réellement de ce qu'on disait de lui, lançant même un « Ce que pensent les gens, c'est le cadet de mes soucis » qui avait fait des bruits. Quelques semaines plus tard, un sondage réalisé par l'institut Odoxa confirme ce que l'on pressentait, à savoir que l'image de la star tricolore s'est clairement détériorée en France.

Une enquête d'opinion réalisée auprès de 1.005 personnes, dont 434 amateurs de foot, révèle que seulement 54 % des Français ont encore une bonne opinion de l'attaquant. Cela marque une baisse de 12 points par rapport au mois d’avril dernier, avant l'Euro 2024. Parmi les amateurs de football, 65 % continuent à avoir une opinion positive de lui, soit tout de même onze points en moins pas rapport au précédent sondage.

Mbappé n'est plus prophète en son pays

On apprend également par ce sondage que 58 % des Français considèrent Kylian Mbappé comme « sympathique », un recul de 22 points par rapport à 2019. De plus, 57 % le perçoivent comme « proche du public », soit une diminution de 19 points, et seulement 35 % le voient comme « humble ». Plus brutalement, et c'est là la plus grosse surprise de ce sondage, 52 % des personnes interrogées estiment que le Kid de Bondy n'est pas le bon choix pour être capitaine de l'équipe de France. 54 % souhaiteraient que Didier Deschamps désigne un autre joueur, et 58 % pensent qu'Antoine Griezmann serait le capitaine idéal des Bleus. Le sélectionneur français n'étant pas réellement sensible aux sondages, il y a toutefois peu de chances que Mbappé perde son brassard.

Cependant, tout n'est pas à jeter dans ce sondage pour l'attaquant français du Real Madrid, puisque 73% des amateurs de football estiment qu'il va réussir sous le maillot des Merengue, et 57% sont convaincus que l'équipe de Carlo Ancelotti sera plus forte avec Kylian Mbappé que sans. De quoi donner un peu de baume au coeur de celui qui, après le Mondial 2022 et la finale face à l'Argentine, avait toute la France à ses pieds.