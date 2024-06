Euro 2024 ‍: La France dans la moitié de tableau de la mort

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Incapable de battre la Pologne, l'Equipe de France finit deuxième de son groupe derrière l'Autriche. Un classement qui impacte fortement la suite de son tournoi.

Un faux pas qui coûte cher à l'Equipe de France. Accrochée par la Pologne 1-1, la France a finalement perdu une première place du groupe qui lui tendait les bras. Vainqueur des Pays-Bas 3-2, l'Autriche devance Français et Néerlandais sur le gong. Si la France était déjà assurée de la qualification pour les huitièmes, cette contre-performance complique sérieusement son parcours. La France (2e) tombe dans la moitié de classement la plus dure où figurent déjà l'Espagne, l'Allemagne et le Portugal. La France pourrait même retrouver la Belgique en huitièmes si les Belges finissent deuxièmes de leur groupe. Ainsi, le Portugal attendra les Bleus en quarts si les deux formations gagnent leur huitième avant une demi-finale potentielle contre l'Espagne ou l'Allemagne.

🔷 EURO 2024 - Projected bracket.



🚨 Left half of the draw:



🇪🇸 Spain

🇩🇪 Germany

🇵🇹 Portugal

🇫🇷 France



🔶 According to predicted standings. pic.twitter.com/4BcTQfuZmm — Football Rankings (@FootRankings) June 25, 2024

De l'autre côté, l'Autriche défiera le deuxième du groupe F (Turquie, Tchéquie ou Géorgie) avant un possible quart de finale contre le leader du groupe E. Il s'agit pour le moment de la Roumanie. Dans cette partie de tableau, les poids lourds européens seraient l'Angleterre, l'Italie voire les Pays-Bas. La France va devoir vite prouver qu'elle mérite d'être championne d'Europe.