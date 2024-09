EdF ‍: Zidane attendra 2026, Daniel Riolo est dégoûté

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

L'équipe de France ne fait plus vraiment rêver, et aucun changement n'a été aperçu lors de la rentrée de septembre. De quoi désespérer Daniel Riolo, qui voulait voir Zinedine Zidane arriver.

Les matchs internationaux de ce mois de septembre ont lancé un nouveau cycle, après l’Euro en demi-teinte des Bleus. Certes, la France a atteint les demi-finales de la compétition, ce qui n’est pas négligeable en terme de performance. Mais le rendu au niveau du jeu, des buts, et de la passion générée est quasiment nul. Comme toujours depuis 2018, la France est considérée comme un favori dans les grands rendez-vous, et à chaque fois les matchs sont d’un ennui pas loin d’être mortel. Didier Deschamps a néanmoins été conforté dans ses fonctions, et va donc dépasse les 10 ans de présence à la tête des Bleus. Une éternité pour Daniel Riolo, qui n’a jamais été conquis par la manière de jouer de l’équipe de France version DD.

Daniel Riolo inconsolable

Et comme beaucoup, le polémiste de RMC espérait bien voir du changement avec pourquoi pas un Zinedine Zidane aux commandes pour redonner un peu de feu à cet effectif qui a un potentiel offensif non négligeable. Il n’en sera rien et Daniel Riolo a avoué qu’il ne croyait plus au moindre changement d’ici 2026 et l’après Coupe du monde en Amérique. « Aujourd’hui, le discours de Deschamps est usé jusqu’à la corde et plus personne n’adhère. Ses méthodes à la papa et ses vieux entraînements dépassés ne prendront plus avec les nouveaux. On savait que c’était le bout de l’histoire et qu’il fallait changer, mais il n’a pas voulu changer. On va encore l’avoir à la tête des Bleus alors que Zidane était prêt. Tant pis, on ira au bout de l’histoire avec lui, c’est triste », a déploré Daniel Riolo, inconsolable. Il n’est d’ailleurs pas le premier consultant à pointer du doigt le manque d’étoffe de l’entraineur, qui est plus un meneur d’homme qu’un fin stratège.

Sur les dernières rencontres, le manque de solution tactique, l’incapacité à bouleverser le cours d’un match et la faible préparation au jeu adverse ont marqué les esprits chez les suiveurs des Bleus. Il reste à savoir si Didier Deschamps saura se renouveler pour ce qui devrait être tout de même sa dernière campagne avec l’équipe de France. Daniel Riolo l’espère tout du moins.